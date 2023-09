Sem Sampaoli, Flamengo busca volta por cima frente ao Bahia no Maracanã

Na busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro e agora sem Jorge Sampaoli, demitido após o vice-campeonato na Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o desesperado Bahia neste sábado, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada.

O Flamengo vem de dois tropeços consecutivos, sendo o último o empate sem gols com o Goiás. Com 40 pontos e longe do líder Botafogo, com 51, o objetivo passou a ser buscar uma vaga à próxima edição da Copa Libertadores, enquanto negocia com o técnico Tite.

O Flamengo continua tendo problemas para colocar em campo a equipe que considera ideal. Com um incômodo na coxa, o meia Arrascaeta foi vetado. Com isso, Éverton Ribeiro recupera sua vaga entre os titulares, do agora técnico interino Mário Jorge.

Outra baixa é Varela, que ‘curtiu nas redes sociais’ a postagem sobre a demissão de Sampaoli, também continua vetado pelo departamento médico. Mas, segundo informações de bastidores, o clima está mais leve no clube com a saída do comandante argentino que em 40 jogos utilizou formações iniciais diferentes.

"Conversamos bastante. Estou aqui como funcionário do clube, para ajudar o clube nessa transição. Nossa primeira missão é mudar o psicológico do elenco, pois já sabemos do que essa equipe é capaz de fazer", disse o interino flamenguista.

A situação só Bahia é delicadíssima. Com 25 pontos, aparece na zona de rebaixamento, em. A pressão aumentou sobre o time após perder para o Santos por 2 a 1, de virada, na última rodada em Salvador.

O técnico Rogério Ceni está apostando no mistério para surpreender. Ele conhece bem o grupo flamenguista, inclusive, já foi campeão com esses mesmos jogadores. Sobre o time do Bahia, os meias Cauly e Léo Cittadini foram liberados pelos médicos para entrarem em campo, mas ainda são dúvidas.

Com isso, a expectativa é que no máximo a dupla fique como opção no banco de reservas. O meio de campo deve ter Rezende, Yago Felipe e Thaciano.