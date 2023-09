São Paulo e Corinthians fazem duelo da alegria, preocupação e tentam fugir da zona da degola

São Paulo e Corinthians fazem o clássico da 25ª rodada do Brasileirão neste sábado, às 18h30, no estádio do Morumbi. A partida coloca em campo times que vivem momentos completamente diferentes na temporada, que buscam se distanciar da zina de rebaixamento e marca a estreia de Mano Menezes pela equipe do Parque São Jorge.

Em estado de graça com a torcida pela conquista da Copa do Brasil, o São Paulo vai para o seu terceiro jogo seguido no estádio do Morumbi. Depois de empatar com o Flamengo e vencer o Coritiba, o time de Dorival Júnior terá o apoio de seu torcedor para tentar vencer o rival paulista e se descolar ainda mais da zona de rebaixamento.

Com 31 pontos, o São Paulo é o 10º colocado do Brasileirão. Com a vaga garantida na Copa do Brasil e na Libertadores de 2024, o time tem como único objetivo da temporada se manter na elite do futebol brasileiro no próximo ano. Para isso, o time precisa somar cerca de 15 pontos até o fim do campeonato e Dorival vê o clássico como um ponto de virada no Brasileirão.

"Ganhamos, comemoramos e fizemos a festa que era merecida. Mas já foi. Passou. Não estamos mais aqui para festa. Temos que nos preparar para alcançar o objetivo. Estamos na parte de baixo e o jogo deste sábado é um clássico importante. A torcida vai vir e precisamos dos três pontos", disse o treinador aos jogadores após a vitória da última quarta-feira.

O São Paulo deve mandar a campo o que tem de melhor para o clássico. Na partida contra o Coritiba, realizada na última quarta-feira, o treinador usou uma equipe completamente alternativa e deu descanso para os titulares. Desta forma, Rafinha, Beraldo, Pablo Maia, Nestor, Lucas e Calleri devem retornar e ser a base da equipe do jogo contra o rival do Parque São Jorge.

NOVA ERA DO MANO

Diferente do rival, o Corinthians chega para a partida deste sábado pressionado e com a atenção dividida. No Brasileiro, apesar dos 30 pontos e do 11º lugar, o time ainda não abriu uma vantagem confortável com relação a zona de rebaixamento e a preocupação com o desempenho do time existe na torcida. Olhando para a temporada, a equipe terá na próxima terça-feira o jogo de volta pela semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza e precisa da vitória fora de casa para ser finalista.

Se isso não bastasse, o time demitiu Vanderlei Luxemburgo no meio da semana e o clássico no Morumbi marca o retorno de Mano Menezes ao clube. Aos 61 anos, o técnico começará sua terceira passagem pelo time e, mesmo com apenas um treino, vai estar na beira do gramado neste sábado.

"É um momento que se tem que ser inteligente. É um jogo importante, um clássico, contra um adversário recém campeão e fora de casa. Mas na terça-feira temos a semifinal. Não vamos colocar em campo um time que pode deixar a equipe com algum tipo de limitação na terça, mas temos que pensar no melhor possível para sábado", explicou o treinador em sua apresentação.

Aliado a fala do novo treinador, a diretoria vê a semifinal da Sul-Americana como grande prioridade da equipe neste momento da temporada. Desta forma, é provável que a equipe de Mano esteja repleta de reservas como Mosquito, Matheus Bidu, Giuliano e Felipe Augusto.

Apesar de liberado no BID, Mano Menezes está fora do clássico por causa de suspensão pelo terceiro cartão amarelo quando ainda dirigia o Internacional. Os auxiliares Sidnei Lobo e Cauan de Almeida estarão na beira do campo.