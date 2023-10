São Bernardo e Volta Redonda vencem e ficam perto do acesso na Série C

São Bernardo, pelo Grupo B, e Volta Redonda, pelo Grupo C, conquistaram vitórias importantes neste sábado, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times assumiram a vice-liderança das suas chaves e entram como favoritos para ficar com o acesso para disputar a Série B de 2024. Vão subir os dois melhores times de cada grupo.

No estádio Primeiro de Maio, o São Bernardo fez 2 a 0 sobre Brusque, já tem 12 pontos, está com acesso garantido e com vaga na final. Os gols foram marcados no começo do segundo tempo por Alex Reinaldo e Silvinho.

Com isso, o time paulista foi aos sete pontos, ficando na frente de São José, com quatro, e Operário-PR, com três, e que se enfrentam neste domingo, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Na última rodada, o São Bernardo vai até Ponta Grossa (PR) para enfrentar o Operário, talvez, precisando somente de um empate, porque a classificação vai mudar após o jogo no Sul.

No estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), o Volta Redonda venceu por 2 a 1 o Botafogo-PB, com gols de Samuel Granada e Caio Vitor, ambos no segundo tempo. Pipico diminuiu no final para os paraibanos, agora eliminados com apenas três pontos no Grupo C.

O Volta Redonda saltou para a segunda posição, com sete pontos, um na frente do Amazonas, com seis, que domingo vai enfrentar o líder Paysandu, com 10, no Mangueirão, em Belém (PA). Neste jogo, o Paysandu pode confirmar o seu acesso e sua vaga na final caso empate.

Os dois jogos marcados para domingo vão determinar os resultados que cada time vai precisa na última rodada, que será disputada no outro final de semana.

Confira os jogos da 5ª rodada da Série C:

SÁBADO

São Bernardo-SP 2 x 0 Brusque-SC

Botafogo-PB 0 x 2 Volta Redonda-RJ

DOMINGO

16h

São José-RS x Operário-PR

17h30

Paysandu x Amazonas-AM