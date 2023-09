Rafael Matos avança no Casaquistão e Laura Pigossi cai no quali em Pequim

O tenista brasileiro Rafael Matos estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Astana, no Casaquistão, neste sábado. O especialista em duplas e seu parceiro atual, o português Francisco Cabral se garantiram nas quartas de final do torneio de nível ATP 250 com uma vitória sobre os principais favoritos ao título.

Matos e Cabral derrubaram a dupla formada pelo experiente britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Venus, que eram os cabeças de chave número 1 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 6/2.

"Foi um excelente jogo da nossa parte. O nível de devolução foi altíssimo e fez com que quebrássemos eles duas vezes em cada set. Isso nos deu uma segurança maior em nossos games de saque", analisou o brasileiro. "Foi um excelente jogo e é buscar manter esse nível na próxima rodada."

Em busca da vaga na semifinal, brasileiro e português vão enfrentar agora os holandeses Robin Haase e Botic Van de Zandschulp. Matos e Cabral vêm do vice-campeonato no Torneio de Chengdu, na China, na terça-feira.

PIGOSSI CAI

Medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, em 2021, a brasileira Laura Pigossi se despediu do WTA 1000 de Pequim, na China, no qualifying. Após vencer na estreia, ela foi derrotada pela americana Peyton Stearns, principal favorita do quali, por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 54 minutos.

Na chave masculina de Pequim, só um favorito decepcionou. Foi o russo Andrey Rublev, eliminado pelo francês Ugo Humbert por 5/7, 6/3 e 7/6 (7/3). O tenista da França vai encarar agora outro russo, Daniil Medvedev, segundo cabeça de chave, que avançou ao superar o australiano Alex de Minaur por 7/6 (7/3) e 6/3.

Outro confronto definido nas quartas de final terá o alemão Alexander Zverev e o chileno Nicolas Jarry. Zverev derrotou neste sábado o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 6/7 (4/7), 6/2 e 6/1. Jarry avançou ao vencer o italiano Matteo Arnaldi por 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 6/3.