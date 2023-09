Jorge Martin quebra recorde da pista de Motegi e lerga em primeiro na etapa do Japão de MotoGP

O espanhol Jorge Martin conquistou a pole position para a etapa do Japão de MotoGP, no circuito de Motegi, com o tempo de 1min43s198 (recorde da pista). Esta foi a segunda vez que o piloto da Ducati Desmosedici GP23 vai largar em primeir lugar na temporada, repetindo o feito da corrida de San Marino.

"Eu estou confiante para fazer uma boa corrida", disse Martin, segundo colocado na classificação do campeonato, com 279 pontos, 13 a menos que o italiano Francesco Bagnaia, que terminou em segundo lugar, à frente do australiano Jack Miller.

O italiano Marco Bezzecchi foi o destaque da sessão. Depois de sofrer uma queda espetacular, o piloto correu até os boxes, pegou a moto reserva e garantiu o quarto lugar no grid, formando a segunda fila juntamente com o sul-africano Brad Binder e o italiano Fabio di Giannantonio.

Um trio de espanhóis experientes vai largar na terceira fila. São eles: Marc Márquez, Maverick Viñales e Aleix Espargaró.

O francês Johann Zarco vai formar a quarta fila e terá a companhia dos espanhóis Raúl Fernández e Pol Espargaró.

Confira a ordem de largada para a etapa do Japão da MotoGP:

1º. Jorge Marti­n (ESP/Ducati-Pramac)

2º. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

3º. Jack Miller (AUS/KTM)

4º. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46)

5º. Brad Binder (RSA/KTM)

6º. Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati)

7º. Marc Márquez (ESP/Honda)

8º. Maverick Viñales (ESP/Aprilia)

9º. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia)

10º. Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati)

11º. Raul Fernández(ESP/Aprilia-RNF)

12º. Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM)

13º. Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM)

14º. Fabio Quartararo(FRA/Yamaha)

15º. Joan Mir (ESP/Honda)

16º. Miguel Oliveira (POR/Aprilia-RNF)

17º. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha)

18º. Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda)

19º. Cal Crutchlow gbr/yamaha)

20º. Stefan Bradl (ALE/Honda)

21º. Michele Pirro (ITA/Ducati)