Mirando vice-liderança, Grêmio encara reservas do Fortaleza no Castelão

De olho na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Fortaleza, neste sábado na Arena Castelão, a partir das 16h, pela 25ª rodada. Animado pela vitória por 1 a 0 em cima do Palmeiras, o time gaúcho espera aproveitar também a diminuição de foco do adversário, que disputa a semifinal da Copa Sul-Americana diante do Corinthians e deve escalar um time reserva.

O Grêmio é terceiro colocado com 43 pontos, um atrás do Palmeiras (44) e tentando diminuir a diferença para o líder Botafogo, com 51. O técnico Renato Gaúcho tem importantes retornos e alguns desfalques. O zagueiro Pedro Geromel e o volante Carballo foram liberados pelo departamento médico e estão aptos para atuar. Assim como, o zagueiro Kannemann que cumpriu suspensão na rodada passada e também está de volta.

Na lateral-esquerda, a dúvida gira em torno de João Pedro e Fábio, que vem se revezando na posição. Por outro lado, o atacante Luan sentiu um desconforto muscular e ficou em Porto Alegre em tratamento. Outros três jogadores estão fora. O meia Villasanti está suspenso, enquanto zagueiro Rodrigo Ely e o lateral-esquerdo Cuiabano estão com lesões musculares e ficarão de fora nas próximas rodadas.