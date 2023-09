Grêmio empata com reservas do Fortaleza e é vice-líder provisório do Brasileirão

Numa partida bastante movimentada, Fortaleza e Grêmio empataram, por 1 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi mais favorável para o time gaúcho, que ocupa agora a segunda colocação da tabela, de forma provisória.

O Fortaleza perdeu a chance de engatar a terceira vitória consecutiva e aparece em oitavo lugar, com 39 pontos. Já o Grêmio é o vice-líder, com 44 pontos. Pode ser ultrapassado por Palmeiras (3º colocado), Red Bull Bragantino (5º colocado) e Fluminense (6º colocado), que ainda jogam na rodada.

Fortaleza e Grêmio fizeram um primeiro bastante aberto e com chances de gol. O time gaúcho quase abriu o placar aos dois minutos, quando Luis Suárez cobrou falta e carimbou a trave do goleiro Fernando Miguel. A resposta do time cearense veio três minutos depois em chute de longe de Lucas Crispim.

Aos poucos, o Fortaleza aumentou a pressão e ficou próximo do gol. Aos 30, após ótima jogada individual de Machuca, Lucas Sasha encheu o pé e obrigou o goleiro Gabriel Grando fazer boa defesa. Aos 37, Dudu cruzou na área e Reinaldo desviou com o braço na área: pênalti marcado e convertido por Thiago Galhardo.

Só que o Grêmio poderia ter empatado antes do intervalo. Aos 47, Cristaldo sofreu pisão de Marcelo Benevenuto dentro da área e a arbitragem, após checagem do VAR, marcou novo pênalti. Aos 49, o mesmo Cristaldo escorregou antes da batida e mandou a bola por cima do travessão.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou melhor e poderia ter feito o segundo gol aos 12 minutos. Machuca passou pela marcação e chutou forte de fora da área. Gabriel Grando estava no lance e viu a bola sair pela linha de fundo.

Só que o técnico Renato Gaúcho mexeu no Grêmio e o time passou a render mais. E quase deixou tudo igual aos 21, após Reinaldo cruzar na cabeça de Ronald e o volante cabecear para fora. Mas aos 34 saiu a igualdade. Reinaldo lançou Luis Suárez e o uruguaio finalizou na saída do goleiro Fernando Miguel.

O empate deixou a partida eletrizante. Os dois times foram ao ataque em busca da vitória. Aos 44, Luis Suárez finalizou na rede pelo lado de fora para o Grêmio. Já aos 46, após cruzamento da esquerda, Calebe cabeceou no susto por cima do travessão, desperdiçando boa chance para o Fortaleza.

Pelo Brasileirão, o Fortaleza volta a campo no domingo que vem para receber o América-MG, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza (CE). Já o Grêmio, no mesmo dia, visitará o arquirrival Internacional, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Antes disso, o Fortaleza jogará na próxima terça-feira contra o Corinthians, às 21h30, novamente no Castelão, pelo confronto de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, houve empate por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 1 X 1 GRÊMIO

FORTALEZA - Fernando Miguel; Dudu (Tinga), Marcelo Benevenuto, Tobias Figueiredo e Escobar; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Lucas Crispim (Pochettino); Yago Pikachu (Romarinho), Thiago Galhardo (Silvio Romero) e Machuca (Calebe). Técnico: Juan Vojvoda.

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Lucas Besozzi), Pepê, Nathan (Ronald) e Cristaldo (Everton Galdino); João Pedro Galvão (Ferreira depois Fábio) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Thiago Galhardo (pênalti), aos 43 minutos do primeiro tempo. Luis Suárez, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Benevenuto (Fortaleza); Lucas Besozzi e Nathan (Grêmio).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 322.201,00.

PÚBLICO - 23.634 presentes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).