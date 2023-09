Por final da Libertadores, Fluminense terá time reserva contra o Cuiabá

O Fluminense está com as suas atenções voltadas para o jogo semifinal da Copa Libertadores, mas vai ter que cumprir seu compromisso pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa disso, o time carioca vai ter um time repleto de reservas para enfrentar o Cuiabá, neste sábado, às 18h30, na Arena Pantanal.

O Fluminense vive um momento especial na temporada. Após empatar por 2 a 2 com o Internacional, no Maracanã, está a uma vitória da final da Libertadores. O jogo decisivo vai acontecer no Beira-Rio na próxima quarta-feira. É fácil de entender que, nesta rodada, os seus principais jogadores vão ser poupados. A situação no Brasileiro é boa, tem 41 pontos e ocupa a quinta posição. Na última rodada venceu em casa por 1 a 0 o Cruzeiro.

Com a maioria dos jogadores titulares ficando no Rio, a delegação embarcou com Alexsander, Samuel Xavier e Paulo Henrique Ganso entre os destaques. O lateral-direito foi expulso na quarta-feira e vai desfalcar o time na segunda partida da semifinal. Com isso, o técnico Fernando Diniz vai entrar em campo com o time reserva, apesar de seu discurso anterior de que não priorizaria nenhum jogo.