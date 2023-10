Dorival descarta 'tranquilidade' no São Paulo após vitórias: 'É só uma recuperação'

As duas vitórias consecutivas que o São Paulo conquistou no Brasileirão trouxeram alívio à torcida e à comissão técnica. Mas não serão suficientes para Dorival Júnior começar a pensar em 2024. Neste sábado, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Morumbi, o treinador avisou que o time ainda não está tranquilo na tabela do campeonato.

"Não temos essa tranquilidade. Os seis pontos (obtidos nas vitórias sobre Coritiba e Corinthians) foram importantes, mas ficaram para trás. É só uma recuperação de tudo que deixamos nos jogos. Temos que ter a consciência de que o campeonato é difícil. Vamos procurar estar em uma posição boa e com grandes resultados", avisou o treinador.

Os seis pontos conquistados em duas partidas seguidas levaram o São Paulo para o meio da tabela, mais distante da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, o time ainda celebra a conquista da Copa do Brasil, que já garante a equipe na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Na prática, o time não busca mais nenhuma conquista no ano, além da tranquilidade na tabela do Brasileirão, sem o risco da queda. Mesmo assim, Dorival garante que o planejamento para a próxima temporada ainda não teve início.

"Ainda não começamos o planejamento e nem tinha como fazê-lo, jogamos uma decisão agora. Vamos fazer no final da semana que vem ou na outra, vai acontecer. Precisamos acelerar esse processo para a diretoria estar atenta aos movimentos de mercado, nos abastecendo de informações, e nós (abastecendo) a eles sobre algumas mudanças que são necessárias em todo o processo de trabalho", declarou.

Sobre o futuro a curto prazo da equipe, Dorival só garantiu que o atacante Calleri, autor dos dois gols da partida deste sábado, ainda deve continuar reforçando o São Paulo pelas próximas rodadas do Brasileirão. A cirurgia que o argentino fará no tornozelo ainda está sem data, apesar de ele estar suspenso para a próxima rodada, contra o Vasco, no sábado que vem.

"O Calleri ainda não opera. O combinado é esperar um pouco mais. A ideia é ter o Calleri em janeiro. Estamos tentando trabalhar com uma janela em que ele se recupere e volte em janeiro", explicou o técnico.