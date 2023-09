De olho na Libertadores, Inter poupa titulares contra Atlético-MG

Internacional e Atlético-MG farão um clássico nacional neste sábado, às 21h, na sequência do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a Copa Libertadores da América, o time gaúcho atuará com os reservas diante de um adversário que está em ascensão e busca o G-6. A partida, válida pela 25ª rodada, será realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No primeiro turno, em Belo Horizonte (MG), o Atlético venceu por 2 a 0, com gols de Vargas e Paulinho.

A opção do Internacional por usar um 'time B' é porque colocou como prioridade o confronto decisivo na próxima quarta-feira diante do Fluminense, pelas semifinais da Libertadores. O primeiro jogo, no Maracanã, terminou empatado por 2 a 2. Quem vencer avança à final.

Focado no torneio continental, o Inter vem de derrota para o Athletico-PR no Brasileirão, por 2 a 1, quando já utilizou reservas. No momento, ocupa a modesta 14ª colocação com 29 pontos, apenas quatro a mais do que o Bahia, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 25. Dentro de casa, já disputou 11 jogos, com cinco vitórias, três empates e três derrotas.