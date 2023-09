Vitória e Sport encaram opostos por briga pela liderança na Série B

Brigando rodada a rodada pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e Sport voltam a campo nesta sexta-feira para a sequência da 30ª rodada. Os baianos encaram o Tombense, enquanto os pernambucanos duelam com o Avaí. Os adversários estão do lado oposto da tabela, lutando para não cair à Série C, em 2024.

O Vitória vem de dois triunfos consecutivos, contra Avaí, por 3 a 0, e Ituano, por 2 a 0. Com isso, segue na posição mais alta com 55 pontos. O Tombense tem 26 pontos em 18º lugar e não vence há duas rodadas. Perdeu para o Guarani, por 3 a 0, e empatou sem gols com o Botafogo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador (BA), às 21h30.

Dentro de casa, o Vitória está invicto há oito jogos, sendo sete vitórias e um empate. No total, são 14 partidas, 11 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Já o Tombense, como visitante, não vence há seis partidas, com cinco derrotas. Em 14 jogos, venceu duas, empatou duas e perdeu dez.

Na outra partida, Avaí e Sport se enfrentam um pouco mais cedo, às 19h, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Há quatro jogos invicto, o Sport venceu as duas últimas, contra ABC, por 1 a 0, e Londrina, por 4 a 0, chegando a 53 pontos, em segundo lugar. Agora, vai para seu terceiro duelo seguido com times que lutam contra o rebaixamento.

O Avaí tem 30 pontos, em 16º lugar, uma fora da zona de rebaixamento. O time catarinense, por outro lado, vai para o terceiro jogo seguido diante de times que brigam na parte de cima. Antes, foi derrotado pelo Vitória, por 3 a 0, e Juventude, por 2 a 0. Não vence há cinco jogos, com quatro empates seguidos e uma derrota.

A 30ª rodada seguirá com jogos até domingo. No sábado, os confrontos diretos pelo G-4, Juventude x Criciúma e Guarani x Novorizontino, são os destaques. O dia ainda terá o duelo paulista entre Ituano e Botafogo, além da Ponte Preta, que visita o ABC. A rodada só acabará no domingo, com mais dois jogos.

CONFIRA OS JOGOS DA 30ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

19h

Avaí x Sport

21h30

Vitória x Tombense

SÁBADO

15h30

Juventude x Criciúma

17h

Guarani x Novorizontino

Ituano x Botafogo

18h

ABC x Ponte Preta

DOMINGO

15h45

Vila Nova x Chapecoense

18h

Ceará x Atlético