Saul Canelo Alvarez defende título mundial unificado dos supermédios diante de Jermell Charlo

O mexicano Saul Canelo Alvarez defende o título mundial unificado dos pesos supermédios (até 76,204 quilos), neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, diante do norte-americano Jermell Charlo. Canelo ostenta os cinturões do Conselho Mundial, Associalçai Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe.

O duelo tem previsão de até 12 assaltos. Os dois lutadores acusaram na balança o mesmo peso: 167,4 libras ou 75,931 quilos.

Canelo, de 33 anos, mede 1,73 metro de altura e tem um cartel de 59 vitórias (39 nocautes), dois empates e duas derrotas. Ele já foi campeão dos médios-ligeiros, médios e meio-pesados. "Estou 100% fisicamente e sinto qie vencerei por nocaute", afirmou o mexicano.

Charlo, também de 33 anos, mede 1,85 metro de altura e soma 35 vitórias (19 nocautes), um empate e uma derrota. Ele é o campeão unificado dos pesos médios-ligeiros (até 69,9 quilos) e irmão de Jermall Charlo, atual campeão dos médios do Conselho Mundial de Boxe.

Para defender os títulos, Canelo vai receber cerca de US$ 38 milhões (cerca de R$ 191 milhões), com direito a uma porcentagem na venda do sistema pay per view, enquanto Charlo poderá arrecadar até US$ 8 milhões.