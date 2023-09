São Paulo renova contrato do jovem zagueiro Beraldo até 2028: 'Felicidade enorme'

Beraldo é uma das gratas descobertas do São Paulo na temporada. Mesmo estreando no profissional em 2022, foi em 2023 que decolou. O jovem zagueiro da base foi lançado às pressas ainda no Paulistão por causa de lesões de Arboleda, Diego Costa e Ferraresi e se destacou, firmando-se como titular. Nesta sexta-feira, o clube renovou seu contrato até 2028, com aumento salarial e multa mais alta para garanti-lo no Morumbi por muitos anos.

Revelado em Cotia, o jovem de 19 anos foi um dos pilares defensivos do clube na conquista da Copa do Brasil, na qual a equipe passou pelos rivais Palmeiras e Corinthians antes de erguer o título diante do Flamengo. Dos 41 jogos disputados por Beraldo no profissional, 37 foram na temporada.

O vínculo de Beraldo com o clube ia até junho de 2026. Com a renovação, ele agora está garantido até 31 de agosto de 2028. O novo acordo foi assinado no CT da Barra Funda após a equipe finalizar a preparação para o clássico com o Corinthians, neste

Sábado, no Morumbi.

"Estou muito feliz de poder representar o clube que me formou e me mostrou para o Brasil. É uma felicidade enorme ter conquistado o título da Copa do Brasil e, agora, poder ficar mais tempo no São Paulo", celebrou Beraldo.

"Para nós é motivo de alegria. O Beraldo é um exemplo para os jovens jogadores de Cotia. Renovar com ele até 2028 é mostrar que Cotia está cada vez mais integrada ao futebol profissional", afirmou o presidente Julio Casares,

Carlos Belmonte, diretor de futebol tricolor, também celebrou o acordo. "Percebemos desde cedo que o Beraldo seria um grande jogador. Esta renovação é muito importante para nós, porque mostra mais uma vez a valorização das nossas joias de Cotia. São muitos meninos de Cotia aqui, como o Nestor, que decidiu a final com o gol do título. É a base que sustenta o profissional e, por isso, é uma grande alegria renovar com o Beraldo."