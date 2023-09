Laura Pigossi busca virada após 'pneu' e vence no quali do WTA 1000 de Pequim

Em uma das maiores vitórias de sua carreira, a tenista brasileira Laura Pigossi buscou uma grande virada nesta sexta-feira, no qualifying do WTA 1000 de Pequim, na China. Após levar um "pneu" no primeiro set, ela obteve forte reação e derrubou a belarussa Aliaksandra Sasnovich, 82ª do mundo, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (7/4) e 6/4, em 2h41min de confronto.

Com a vitória, Laura ficou mais perto da vaga na chave principal. Ela tenta entrar na disputa principal de um torneio de nível WTA 1000 pela segunda vez na carreira. Para tanto, precisará superar a principal favorita do quali, a americana Peyton Stearns (47ª do mundo), que avançou ao superar a alemã Anna Lena Friedsam por 6/2 e 6/1.

"Foi um jogo duro, as condições estavam muito difíceis pra mim porque eu decidi vir de última hora, cheguei aqui na China hoje mesmo", comentou Laura, que sofreu um mal-estar durante a semana e até desistiu de disputar o ITF W25 de Santarém, em Portugal.

"Comecei o jogo bem lenta, estava muito torpe, parecia que eu via três bolas, meu olho ardia, mas eu queria muito e não ia desistir de tentar. Seguir acreditando foi a chave, fui ficando no jogo e as coisas começaram a acontecer. Talvez em dois momentos tenha jogado bem foram no final do segundo set e no 5 a 4 do terceiro. O resto eu tentava colocar a bola em quadra e correr de um lado para o outro", analisou.

Laura e Peyton nunca se enfrentaram no circuito profissional. A partida será disputada na madrugada deste sábado, pelo horário de Brasília. Se vencer, a medalhista de bronze nas duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, vai se juntar a Beatriz Haddad Maia, garantida de forma direta na chave principal - estreará contra a italiana Jasmine Paolini, 37ª do mundo.

SWIATEK É ELIMINADA

No Torneio de Tóquio, de nível WTA 500, a principal favorita ao título foi eliminada nesta sexta. A polonesa Iga Swiatek, número dois do mundo, foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova por 6/2, 2/6 e 6/4, pelas quartas de final.

Na semifinal, a tenista da Rússia vai enfrentar a compatriota Anastasia Pavlyuchenkova, que avançou ao superar outra russa, Ekaterina Alexandrova, por 6/2 e 7/5. A outra semifinal terá a grega Maria Sakkari e a americana Jessica Pegula. Sakkari despachou a francesa Caroline Garcia por duplo 6/2, enquanto Pegula eliminou a russa Daria Kasatkina por 6/1 e 6/0.

ALCARAZ VENCE

Vinte dias após sua eliminação na semifinal do US Open, o espanhol Carlos Alcaraz voltou às quadras nesta sexta e venceu o alemão Yannick Hanfmann, pelo Torneio de Pequim, de nível ATP 500, na China. O número dois do mundo venceu por 6/4 e 6/3. Nas oitavas de final, o atual campeão de Wimbledon vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti, que despachou o russo Karen Khachanov por 6/3, 1/6 e 6/2.

Algoz de Alcaraz no US Open, o russo Daniil Medvedev despachou o americano Tommy Paul por 6/2 e 6/1. Nas oitavas, ele terá pela frente o australiano Alex de Minaur.

O único cabeça de chave que decepcionou foi o grego Stefanos Tsitsipas, batido pelo chileno Nicolas Jarry por duplo 6/4. Já o dinamarquês Holger Rune (3º pré-classificado), o russo Andrey Rublev (5º), o italiano Jannik Sinner (6º) e o alemão Alexander Zverev (8º) avançaram na chave.