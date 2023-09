Geromel celebra estar 100% recuperado de lesão e revela sonho de aposentadoria no Grêmio

Pedro Geromel deve ser uma das novidades do Grêmio diante do Fortaleza, pelo Brasileirão, neste sábado, no Castelão. Depois de voltar diante do Cruzeiro após 308 dias fora e ser substituído ainda no primeiro tempo, sofrendo nova lesão muscular, o zagueiro comemorou estar 100% recuperado e à disposição de Renato Gaúcho. Com contrato só até o fim do ano, ainda fez juras de amor ao clube, no qual pretende terminar a carreira.

"Estou muito contente de estar aqui (dando entrevista coletiva) e estar à disposição do Renato (Gaúcho, técnico). Estou 100% recuperado da minha lesão, mas se serei titular ou não, tem que perguntar para o Renato", afirmou o jogador, feliz da vida por estar livre dos problemas musculares.