Torcida do Palmeiras 'invade' Argentina e dança tango com hino do time

O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors nesta quinta-feira pela partida de ida das semifinais da Copa Libertadores. Desde o início desta semana, a torcida palmeirense já enche as ruas da Argentina, onde acontece o jogo, e tenta transformar o espaço à sua vontade. Com uma onda alviverde, os torcedores até adaptaram o hino do clube para uma versão tipicamente argentina: o tango.

Na quarta-feira, o consulado de torcedores do Palmeiras em Buenos Aires organizou um encontro no bairro de San Telmo, famoso por seu apelo turístico. Em um bar, a torcida alviverde descontraiu e se familiarizou com o país, antes do jogo decisivo pela Libertadores. Os próprios donos do espaço fizeram questão de que os brasileiros se sentissem confortáveis.