Santos faz visita à Comissão de Arbitragem da CBF para 'estreitar relações com a entidade'

"O objetivo é estreitar ainda mais a relação com a entidade máxima do futebol e discutir assuntos pertinentes ao Santos FC nesta sequência do Brasileirão", informou o clube. Depois de ter algumas reclamações contra erros ignoradas na entidade, o clube queria conversar com a Comissão de Arbitragem e finalmente foi atendido.

Desde 2022 auxiliando Wilson Luiz Seneme na Comissão de Arbitragem, o mineiro Ricardo Marques Ribeiro recepcionou a comitiva santista na sede da entidade, no Rio. O encontro ocorre justamente antes do confronto direto com o Vasco, a quem o América-MG acusou de ter sido beneficiado na vitória por 1 a 0 em Belo Horizonte.

Torcedores santistas aprovaram a visita como maneira, alegando que divulgar apenas "nota de repúdio" era algo em vão. Já os rivais ironizaram a presença na sede da CBF como início da campanha "Salva Santos." O jogo da Vila Belmiro será apitado por Anderson Daronco.