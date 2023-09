Palmeiras encara fantasma do Boca na Libertadores para tentar terceira final em quatro anos

O Palmeiras tenta mudar sua história contra o Boca Juniors na Libertadores a partir desta quinta-feira, às 21h30, em La Bombonera, Buenos Aires, na Argentina. A partida pela semifinal da competição continental é a chance da equipe de Abel Ferreira quebrar uma série de três eliminações seguidas para os argentinos e, desta forma, conseguir se garantir na terceira decisão em quatro edições da competição. O duelo de volta será na semana que vem, no Allianz Parque, em São Paulo.

Três confrontos em fases eliminatórias da Libertadores e três eliminações. Este é o retrospecto do Palmeiras contra o Boca Juniors no milênio, com duas eliminações na semifinal e um vice-campeonato. Para 2023, os comandados de Abel Ferreira apostam na força do elenco e na competição.

Por causa de uma primeira fase quase perfeita, com cinco vitórias e uma derrota, o Palmeiras se garantiu no mata-mata com a melhor campanha entre os 16 classificados. Nas disputas eliminatórias, os paulistas superaram Atlético-MG e Deportivo Pereira com uma vitória e um empate.