Mirassol vence o CRB, alcança a segunda vitória seguida e volta a sonhar com o acesso

O Mirassol mantém o sonho do acesso. Nesta quinta-feira, o time paulista confirmou sua reação, ao vencer por 1 a 0 o seu concorrente direto, o CRB, na abertura da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme Biro foi quem balançou as redes do José de Campos Maia, no interior paulista.

Com a segunda vitória seguida, o Mirassol ultrapassou o próprio CRB, assumindo a nona colocação com 46 pontos e ficando a quatro pontos do G4 - grupo de acesso. O time alagoano caiu para o 10º lugar, com 45.

O jogo direto por posições começou morno. Tanto Mirassol, quanto o CRB não quiseram se expor nos primeiros minutos, numa tentativa de estudar o adversário. As duas equipes trocavam passes, mas pouco chegavam à área adversária. Quem tinha mais iniciativa eram os donos da casa, que arriscaram mais os arremates de longa distância e jogadas de linha de fundo.

A partida só foi engrenar depois dos 30 minutos. Se soltando em campo, o Mirassol quase abriu o placar em chute de fora da área de Gabriel, que passou tirando tinta da trave. Depois aos 35, a rede enfim balançou. Em jogada ensaiada, Gabriel cobrou a falta na segunda trave, Zé Roberto ajeitou e Guilherme Biro, quase em cima da linha, completou de cabeça. O time paulista quase ampliou na sequência, em falha da defesa do CRB, mas o chute de Zé Roberto foi para fora.

Mesmo com a vantagem, o Mirassol voltou para a segunda etapa pressionando o CRB. O time paulista manteve a marcação alta, tentando tirar proveito de erros da defesa do CRB. Após cruzamento na área, Chico Kim chegou atrasado e não conseguiu completar para as redes. O CRB tinha dificuldade de sair jogando. Sem conseguir conectar o ataque, o time alagoano buscou lançamentos longos, porém não surtiu efeito.

O Mirassol seguiu mais ofensivo que o CRB e aproveitando melhor as aparições no ataque. Após bela jogada individual de Guilherme Biro, o lateral serviu Camilo, que teve o chute travado. Já na reta final, Julimar perdeu a chance de sacramentar a vitória. O atacante recebeu em velocidade, livre de marcação, mas chutou em cima do goleiro Diogo Silva. Nos acréscimos, o CRB teve a sua melhor chance, com Anselmo Ramon, mas Muralha cresceu e garantiu a vitória do Mirassol.

Na próxima terça-feira, às 19h30, o Mirassol abre novamente a rodada, a 31ª, contra o Londrina, de novo em casa. Já o CRB atua na sexta-feira, às 21h30, contra o Ceará, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 CRB

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Rodrigo Ferreira), Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel (Julimar) e Chico Kim (Camilo); Zé Roberto (Cristian) e Negueba (Fernandinho). Técnico: Mozart.

CRB - Diogo Silva; Hereda (Matheus Ribeiro), Ramon Menezes, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Falcão (Hyuri), Lucas Lima (Anderson Leite) e João Paulo (Rafael Longuine); Renato (Rômulo) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Cerqueira (auxiliar).

GOL - Guilherme Biro, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neto Moura (Mirassol); Guilherme Romão (CRB).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 20.600,00.

PÚBLICO - 1.634 pagantes.

LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).