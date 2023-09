Leila minimiza ataques da torcida: 'Quando eu bancava caravanas, ninguém reclamava'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a se defender das críticas de parte da torcida do clube em Buenos Aires, onde o time enfrentará o Boca Juniors, hoje (28). A dirigente afirmou que os ataques recentes são consequência de sua decisão de cortar a ajuda financeira a algumas organizadas.

"Não esqueçam de que, quando eu bancava Carnaval e caravanas, ninguém reclamava. Eu cortei o dinheiro e deu nisso aí que vocês estão vendo. Isso é óbvio", declarou a presidente do clube paulista.

Alguns torcedores vêm demonstrando insatisfação com a falta de reforços no time. As críticas cresceram quando Leila comprou um avião para ajudar no deslocamento dos jogadores e da comissão técnica ao longo das competições. Muitos pediram que o investimento fosse aportado na contratação de jogadores.