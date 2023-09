Guarani faz promoção de ingressos para confronto direto pelo G-4 da Série B

O Guarani encara o duelo com o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro como uma decisão na briga pelo G-4. Para contar com total apoio de sua torcida, a diretoria anunciou uma promoção, com ingressos a partir de R$ 10. A partida, válida pela 30ª rodada, será realizada no sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O setor das cabeceiras é o mais barato, com ingressos custando R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). No tobogã, o preço é de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Os demais setores, tobogã inferior e vitalícias, continuam com preço normal: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Entretanto, para acessar as vitalícias, não-sócios precisam pagar uma taxa adicional de R$ 30.