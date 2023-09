Ex-Palmeiras e Boca analisa semifinal da Libertadores, dá dica para Abel e aponta favorito

Classificação e jogos Libertadores

"Sou um privilegiado por ter atuado nos dois times. O jogo será muito difícil por se tratar de Libertadores. O Boca é bem qualificado, mas o Palmeiras, pelo entrosamento, momento e característica de jogo, leva uma pequena vantagem. Os atletas estão há mais tempo juntos e sabem o que o treinador gosta", declarou.

No Boca e no Palmeiras, Baiano teve como missão substituir grandes nomes da lateral. No clube alviverde, entrou no lugar do paraguaio Arce, hoje técnico do Olimpia, em seu país. Na equipe argentina, foi a melhor peça que a diretoria do Boca encontrou para a vaga de Hugo Ibarra, que foi treinador do time até o início desta temporada.

"Cheguei ao Palmeiras na Série B, em 2003, e classificamos em 2004 para a Libertadores. Fui para o Boca em 2005, pelas mãos do então presidente Maurício Macri, fazendo gol contra o Pachuca e Sporting Cristal na Libertadores. Tive o privilégio de marcar um gol em La Bombonera, um sentimento único. São poucos os brasileiros que conseguiram isso. Fiquei mais tempo no Palmeiras, mas fui feliz no Boca também. Foi a minha performance no Palmeiras que abriu as portas no Boca", afirmou Baiano.