Com um a mais, Valencia revela gosto amargo em empate do Internacional contra o Fluminense

O Internacional perdeu uma grande chance de ir com a vantagem diante do Fluminense para o segundo jogo no Beira-Rio. Nesta quarta-feira, o time gaúcho atuou com um a mais o segundo tempo inteiro pela expulsão de Samuel Xavier, conseguiu a virada, mas acabou sofrendo o empate por 2 a 2 no Maracanã. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Beira Rio. Em caso de novo empate a decisão irá para os pênaltis. O atacante Enner Valencia não escondeu a frustração e o gosto amargo pelo empate.

"Sim, podemos dizer que sim. A verdade é que deixamos o resultado aqui. Até pela partida que temos feito e ainda com um homem a mais, não conseguimos terminar a partida com a vantagem. Agora é fazer o resultado em casa, com a nossa torcida, onde somos muito fortes" disse o atacante equatoriano, na saída do gramado.

O meia Alan Patrick, que marcou o segundo gol colorado e foi considerado um dos melhores em campo, também acha que o time deixou escapar a vitória, mas que pode ir à final.

"Foi uma escapada deles ali, onde saiu o escanteio. Acho que foi um lance muito isolado. Bola parada decide jogo e eles conseguiram o empate. Sabemos que em decisões os detalhes são importantes. Mas foi apenas uma primeira parte. Fizemos um bom jogo e poderíamos ter saído com a vantagem. Mas é manter a cabeça no lugar e saber que na nossa casa, podemos buscar a classificação", disse o jogador.

Com nove minutos de jogo, o Internacional já estava perdendo o duelo, com Cano marcando para o Fluminense. O time de Eduardo Coudet só conseguiu o empate na reta final da primeira etapa, após a expulsão de Samuel Xavier, com Mallo.

No segundo tempo, o time gaúcho pressionou, chegou a virar com Mercado, mas o gol foi anulado pelo VAR, por toque de mão do zagueiro. Depois Alan Patrick virou de vez o placar para o Internacional, mas na reta final, acabou sofrendo o empate, novamente com Cano, numa finalização muito difícil, num giro na frente do seu marcador.