Seleção feminina de vôlei terá 18 atletas em fase de treinos; 14 vão aos Jogos Pan-Americanos

Sob o comando de Paulo Coco, a seleção brasileira de vôlei feminino passará por um período de treinamentos antes da disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro. Nesta quarta-feira, 18 atletas foram convocadas, mas somente 14 vão defender o País no Chile.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou em suas redes sociais o nome das jogadoras que estarão trabalhando com Paulo Coco - José Roberto Guimarães ganhará um descanso após a conquista da vaga olímpica no Japão. Atletas que atuam fora do Brasil também não jogarão no Pan.

A apresentação das 18 atletas que atuam no vôlei nacional está agendada para o dia 9 de outubro, no Centro de Treinamento da CBV em Saquarema (RJ). A disputa por medalhas em Santiago ocorre entre os dias 21 e 26 de outubro.

Tainara, Kisy e Maiara Basso estiveram na conquista da vaga olímpica em Tóquio, enquanto Júlia Kudiess, Naiane e Laís atuaram na Liga das Nações. Eles devem formar a base da equipe do auxiliar de Zé Roberto, Paulo Coco.

Entre as convocadas, o treinador terá de cortar uma levantadora, Carol Leite, Kenya ou Naiane, além de uma central, uma oposta e uma ponteira. As líberos Laís e Lelê dividiram a função em Santiago.

Confira as 18 convocadas:

Opostas

Edinara

Kisy

Sabrina

Tainara

Levantadoras

Carol Leite

Kenya

Naiane

Centrais

Júlia Kudiess

Jussara

Larissa Besen

Lorena

Luzia

Ponteiras

Aline Segato

Maiara Basso

Maira Cipriano

Talia

Líberos

Laís

Lelê