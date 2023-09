São Paulo encara lanterna Coritiba para iniciar reação no Brasileirão após festa de título

Classificação e jogos Brasileirão

Com o título da Copa do Brasil conquistado no domingo e a equipe se apresentando para os treinos apenas na tarde da última terça-feira, o São Paulo deve mandar para campo um time alternativo do goleiro até o atacante, como aconteceu nas últimas rodadas do Brasileirão.

Desta forma, atletas como Jandrei, Alan Franco, Luan e James Rodríguez devem ir para o jogo desta quarta-feira contra o Coritiba no Morumbi. Apesar de ser a primeira partida após a conquista do título inédito na história do clube, a torcida do São Paulo mais uma vez estará presente em bom número. São esperados mais de 35 mil torcedores no estádio para ajudar o time na busca pela arrancada para deixar as últimas posições na tabela.

CORITIBA TENTA SE MANTER NA ELITE