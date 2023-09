Santos assina contrato com a WTorre para construção de novo estádio

A diretoria do Santos assinou contrato com a WTorre, nesta quarta-feira, para construir seu novo estádio. As duas partes se comprometeram através de um Memorando de Entendimento, que é mais uma etapa para erguer a nova Vila Belmiro. A futura arena terá capacidade para receber 30 mil torcedores, quase o dobro da atual, que é de 16 mil.

A assinatura permite o início dos processos para a regularização do projeto e captação de verbas para as obras. Na prática, o clube e a WTorre podem ir em busca da aprovação dos órgãos públicos e de verbas para o investimento, através da pré-vendas de benefícios e patrocínios. A previsão é que a reconstrução do estádio dure de 24 a 30 meses.

"Esse é um desejo antigo da torcida e desde que assumimos, trabalhamos para ter o projeto que beneficie o clube e, claro, todos seus associados e torcedores. É um legado que deixamos para o Santos. Uma arena à altura de sua imensa e apaixonada torcida, um empreendimento moderno, muito bem planejado, com uma estrutura digna do Santos", afirmou Andres Rueda, presidente do clube.

O acordo entre Santos e WTorre, responsável por erguer o Allianz Parque, do rival Palmeiras, segue o formato de direito de superfície. Assim, o clube cede o local à empresa por 30 anos, com prazo contando a partir da inauguração da nova arena. O clube continua sendo dono do terreno e do estádio e a empresa tem o direito de uso do local.

"É uma honra para a WTorre S.A fazer parte de um momento importante como esse na história tão grandiosa do Santos Futebol Clube, com um projeto que vai iniciar um novo capítulo na história do clube e impulsionar ainda mais o turismo e o entretenimento na cidade. Vamos trabalhar para entregar uma arena moderna, completa e que seja palco para momentos inesquecíveis de celebração", afirmou Marco Siqueira, CEO da WTorre S.A.