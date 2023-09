Messi pode superar Daniel Alves e bater recorde de títulos na história do futebol; entenda

O argentino Lionel Messi pode alcançar mais um feito histórico nesta quarta-feira. O Inter Miami decide com o Houston Dynamo quem será o campeão da US Open Cup a partir das 21h30 de Brasília. Se conquistar a vitória, o time da Flórida poderá erguer seu segundo troféu desde a chegada do astro argentino em seu plantel. De quebra, o atacante poderá se tornar o jogador com o maior número de taças na história do futebol.

Até o momento, Messi está empatado com Daniel Alves, lateral-direito preso na Espanha acusado de estupro. O argentino soma 43 troféus, incluindo a medalha de ouro que conquistou com seu país na Olimpíada de Pequim-2008. Ex-companheiros de Barcelona, os dois atletas compartilham muitos desses troféus. O brasileiro também subiu no lugar mais alto do pódio olímpico, em Tóquio, em 2021.

A presença de Messi na partida decisiva, em Fort Lauderdale, ainda é cercada de dúvidas. O craque deixou o duelo com o Toronto FC, no dia 20, sentindo dores na coxa direita. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo. Por isso, foi poupado no empate com o Orlando City, por 1 a 1, na MLS. E agora vive a expectativa de voltar a ajudar seu time nos EUA a ganhar mais um título.

Para ele próprio, será uma conquista importante. Passaria a ter 44 conquistas na carreira. A mais pesada e que faltava a Messi era a Copa do Mundo. Mas ele obteve a poderosa conquista no Catar, no fim do ano passado.

"Avaliamos dia a dia (a situação de Messi) e, como sempre digo, primeiramente vou ouvir o que ele diz e como se sente. Depois, teremos de avaliar os riscos para o futuro. Não é uma decisão fácil, mas teremos tempo e prudência para não nos equivocarmos", afirmou o técnico do Inter Miami, Tata Martino.

Apesar das incertezas sobre a presença de Messi na final desta quarta, o argentino já deixou sua marca na competição na semifinal. O craque esteve em campo no empate por 3 a 3 com o FC Cincinnati, não balançou as redes no tempo normal nem na prorrogação, mas foi decisivo nas cobranças de pênalti, convertendo sua chance e abrindo caminho para o triunfo por 5 a 4.

Assim, mesmo que não atue na partida decisiva, Messi será considerado campeão, uma vez que esteve em campo em algum momento durante a campanha na US Open Cup. Em quase três meses de Inter Miami, o argentino conseguiu revolucionar a equipe, mudar seu patamar nos Estados Unidos e atrair famosos para os estádios por onde o clube passa.

Dessa vez, o jogo decisivo acontece no Lockhart Stadium, casa do Inter Miami. Se vencer a US Open Cup, o time de David Beckham e dos irmãos Mas conquistará o primeiro troféu diante de sua torcida. A primeira taça, na Leagues Cup, veio em Nashville, capital do estado americano do Tennessee. Na ocasião, Messi foi decisivo ao marcar o gol de empate e acertou sua cobrança nos pênaltis.

A partida dessa quarta terá transmissão da CazéTV, no YouTube e na Twitch.

Confira a lista de títulos de Lionel Messi:

BARCELONA - 34

Mundial de Clubes: 3 (2009, 2011 e 2015)

Liga dos Campeões: 4 (2005-06, 2008-09, 2010-11 e 2014-15)

Supercopa da Uefa: 3 (2009, 2011 e 2015)

Campeonato Espanhol: 10 (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18 e 2018-19)

Copa do Rei: 7 (2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2020-21)

Supercopa da Espanha: 7 (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)

PARIS SAINT-GERMAIN - 3

Campeonato Francês: 2 (2021-22 e 2022-23)

Supercopa da França: 1 (2022)

INTER MIAMI - 1

Leagues Cup: 1 (2023)

SELEÇÃO ARGENTINA - 5

Copa do Mundo: 1 (2022)

Copa América: 1 (2021)

Olimpíada: 1 (2008)

Finalíssima: 1 (2022)

Mundial Sub-20: 1 (2005)