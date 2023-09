Manchester City cai na 3ª fase da Copa da Liga Inglesa; Liverpool, Chelsea e Arsenal avançam

O Manchester City está eliminado da Copa da Liga Inglesa. Com escalação alternativa em visita ao Newcastle, o time de Pep Guardiola perdeu por 1 a 0 e deu adeus na terceira fase da competição. O brasileiro Joeliton foi o nome da partida, ao realizar grande jogada no gol decisivo. Já os outros gigantes não decepcionaram. Liverpool, Chelsea e Arsenal avançaram para as oitavas de final.

O City mandou na primeira etapa, mas com equipe mexida, não conseguiu transformar a enorme superioridade em gol. E quase vai para o intervalo atrás do marcador. Após saída errada de Gvardiol, Joelinton roubou a bola e passou para Murphy parar em grande defesa de Ortega, com os pés, já na reta final da etapa.

O técnico Eddie Howe não queria decepcionar a torcida e mexeu no meio de campo. As mexidas recolocaram o Newcastle no jogo. E, após jogada individual de Joelinton, surgiu o gol. O brasileiro se livrou de três marcadores e cruzou para Isak, livre, marcar.

Joeliton ainda participou de outras grandes jogadas ofensivas, mas com os companheiros não conseguindo aumentar a vantagem. Mesmo assim, o City não mostrou forças para buscar o empate e levar a decisão aos pênaltis e a festa foi da equipe de Londres.

LIVERPOOL LEVA SUSTO, ARSENAL E CHELSEA FAZEM O MÍNIMO

Atuando em Anfield com equipe reserva, o Liverpool levou um susto logo aos dois minutos. Akgun roubou a bola de Tsimikas - a reclamação de falta foi gigante - e serviu McAteer, que tocou no canto do goleiro Kelleher para fazer 1 a 0. Os comandados de Jürgen Kloop reclamaram muito do lance, mas nesta fase não tem VAR.

A bronca deu as caras logo depois em cobrança de um possível pênalti em Ben Doak, também ignorado pelo árbitro. Mesmo atrás no placar e irritado com os dois lances iniciais, o Liverpool não se desestabilizou e partiu com tudo na busca do empate e da consequente virada. Com menos de 25 minutos, Doak carimbou o travessão e Gakpo quase empatou de cabeça. O zagueiro do Leicester tirou em cima da linha.

A pressão não deu resultado na etapa inicial, mas o Leicester não conseguiu se segurar após o intervalo. Gakpo, Szoboszlai e Diogo Jota foram às redes, definiram a virada e a classificação com merecidos 3 a 1.

O Arsenal visitou o Brentford e abriu o marcador logo aos 8 minutos. Nketiah serviu Reiss Nelson, que mandou às redes. O gol acabou sendo decisivo para o confronto. Já o Chelsea recebeu o Brighton e também se garantiu com o placar mínimo. Jackson, no segundo tempo, garantiu a classificação.

Em outros jogos desta terceira fase, o Aston Vila se despediu com 2 a 1 para o Everton, o West Ham bateu o Lincoln City por 1 a 0, o Fulham fez 2 a 1 no Norwich, o Bournemouth aplicou 2 a 0 no Stoke City e Blackburn Rovers goleou o Cardiff City por 5 a 2.