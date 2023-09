Fluminense e Internacional iniciam semifinal brasileira pela Libertadores

Classificação e jogos Libertadores

Mesmo caindo no grupo do River Plate e não vencendo nas últimas três rodadas, o Fluminense garantiu a liderança do Grupo D, com dez pontos, na primeira fase. No mata-mata, passou por Argentinos Juniors, da Argentina, e Olimpia, do Paraguai. Diante dos argentinos, os tricolores empataram o primeiro jogo, por 1 a 1, e depois venceram por 2 a 0. Já contra os paraguaios, a classificação veio com duas vitórias: 2 a 0, em casa, e 3 a 1, fora.

O trunfo do Fluminense é seu retrospecto em casa na competição. Em cinco jogos, conquistou quatro vitórias e um empate, ou seja, está invicto. Na temporada, também não ignorou o Brasileirão, ocupando a quinta colocação com 41 pontos.

O técnico Fernando Diniz só tem um dúvida: a condição do meia Paulo Henrique Ganso. O maestro do time vem sofrendo com dores no joelho. Se tiver condições, será titular e a escalação que goleou o River Plate por 5 a 1 na fase de grupos, em maio, será repetida pela primeira vez.