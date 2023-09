Técnico faz testes e pode escalar Boca Juniors com dois centroavantes diante do Palmeiras

A necessidade de fazer um bom resultado na semifinal da Copa Libertadores diante do Palmeiras, na Bombonera, quinta-feira, parece pressionar o técnico Jorge Almirón a mexer no setor ofensivo do Boca Juniors. Ciente que deixar para definir em São Paulo é um risco, o treinador testou a equipe nesta terça com dois centroavantes.

Com somente dois gols marcados nos mata-matas da competição, com três empates sem gols e um 2 a 2 com o Nacional-URU, e vitórias nas penalidades, Almirón testou o Boca com Cavani e Benedetto lado a lado. Antes, a dupla, mais Merentiel, com passagem pelo Palmeiras, disputavam somente uma vaga.

O treinador começou o trabalho desta terça-feira com Advíncula e Janson abertos, formando o trio ofensivo ao lado de Cavani, ainda devendo no clube argentino. Mas optou por mudanças na segunda parte das atividades, com o uruguaio ganhando novos parceiros para tentar melhorar após anotar somente um gol em oito jogos com o clube.

Intocável na equipe e elogiado pelo vice-presidente Juan Roman Riquelme, Cavani viu Almirón apostar em dois centroavantes, com a entrada de Benedetto a seu lado. Zeballos também foi acionado nas atividades, porém, aberto na beirada do campo. Medina, Pol Fernández e Equi formaram o meio-campo em toda a atividade.

Os torcedores do Boca cobram mais ousadia de Almirón, sobretudo no ataque. Mas não gostariam de ver Benedetto aberto em uma das beiradas, algo que já ocorreu e não deu certo. O pedido é para que atue dentro da área. O camisa 9 tem somente um gol na temporada, a exemplo de Cavani. A ideia seria jogar com ambos bem próximos para tentar confundir a defesa palmeirense.

A definição dos 11 escalados sai somente nesta quarta-feira, dia da última atividade antes do jogo de ida. O treinador, contudo, deve esconder qual será sua escolha no setor ofensivo.