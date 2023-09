Presidente de clube colombiano da 2ª divisão é assassinado após jogo em Bogotá

A direção do Tigres FC, clube da segunda divisão da Colômbia, confirmou nesta terça-feira que seu presidente, Edgar Paez, foi assassinado a tiros após partida da equipe, na capital Bogotá. A polícia local investiga o caso. Ele presidia o Tigres desde 2016.

O crime aconteceu na noite de sábado, após derrota do Tigres FC para o Atlético Fútbol Club por 3 a 2. Quando voltava para casa, em um carro com sua filha, o dirigente de 63 anos foi abordado por dois homens em uma moto, ainda nas proximidades do estádio Metropolitano de Techo, do Tigres.

De acordo com o irmão da vítima, os criminosos se dirigiram diretamente a Paez, dispararam quatro vezes, "sem dizer qualquer palavra". "Somos os primeiros a ficar surpresos com o que aconteceu. Não fazemos nenhuma ideia (da causa do crime). A única coisa que sabemos é que ele estava muito tranquilo e comprometido com o projeto (do clube), para o qual havia dedicado toda sua energia e esforço", disse Wilson Páez. A filha de Paez não se machucou.

"A família Tigres e a comunidade esportiva estão devastadas por este acontecimento. "Seu comprometimento com o time e sua dedicação com o desenvolvimento do esporte em nossa região deixam uma marca indestrutível em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", afirmou o clube, em comunicado.

A Federação Colombiana de Futebol também lamentou a perda. "A Federação Colombiana de Futebol e seu Comitê Executivo lamentam o falecimento do Sr. Edgar Paez, presidente do Tigres FC Club. Em nome do futebol colombiano, apresentamos nossas condolências e ficamos ao lado de sua família, amigos e entes queridos em sua dor. Descanse em paz."