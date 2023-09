Muricy Ramalho elogia carreira de Dorival Júnior: 'Há tempo merece dirigir a seleção'

Amigo pessoal de Dorival Júnior de longa data, o Coordenador de Futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, elogiou a carreira do treinador do clube e disse, nesta terça-feira (26), que ele vem merecendo estar no comando da seleção brasileira faz muito tempo.

Na visão do dirigente, o título do São Paulo na Copa do Brasil não foi por acaso. Muricy entende que grande parte da conquista é merecimento do trabalho de Dorival Júnior, que já havia levado a taça no Flamengo no ano passado.

Em entrevista à Rádio Grenal, Muricy revelou que o começo de Dorival na beira do campo foi por causa de uma indicação sua. E que foi uma das importantes coisas que fez na vitoriosa carreira.