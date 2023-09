Marta elogia 'estilo moderno' de Arthur Elias e revela sonho de jogar em Paris-24

Imagem: VCG/VCG via Getty Images

Pouco aproveitada por Pia Sundhage, sobretudo na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, a estrela Marta espera ganhar mais espaços com o novo treinador da seleção brasileira, Arthur Elias.

Encantada com o trabalho do comandante, ela não poupou elogios após os oito dias de treinos na Granja Comary e ainda revelou que sonha em jogar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Ele tem um estilo muito moderno e ousado. Tem essa visão de que a nossa equipe dispõe de muito talento, com meninas muito rápidas. Ele quer muitas variações, que a seleção não se apegue a um só tipo de jogo", elogiou Marta, surpresa e feliz com o trabalho de Arthur Elias. "Foi um período muito proveitoso. A gente vinha para o treino com vontade de treinar, de aprender, de ouvir", revelou.