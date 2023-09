Palmeiras: Marcos Rocha exalta preparação e indica ajustes contra o Boca

O experiente lateral exaltou a preparação da equipe para este confronto e elogiou o diálogo com o técnico Abel Ferreira. "É importante ter essa liberdade para conversar com o treinador. Às vezes, você não tem tempo para corrigir dentro de campo e nos treinamentos pela correria, pelo dia a dia de jogos atrás de jogos", declarou.

A maior preocupação do time está no ataque. Foram apenas dois gols nos últimos cinco jogos. A queda de rendimento coincide com a ausência de Dudu, que sofreu grave lesão no joelho e só deve voltar ao time na próxima temporada.

"Cada jogo de Libertadores tem a sua importância, o seu detalhe, e tenho certeza de que a preparação foi muito boa. Essa preparação vem de três, quatro jogos atrás, com o Abel e sua comissão já tentando colocar um pouco do que a gente vai tentar apresentar na quinta-feira. Somos uma equipe muito madura, que se conhece bem e que confia bastante no potencial um do outro", comentou Marcos Rocha.

Marca pessoal

Marcos Rocha, do Palmeiras, comemora seu gol sobre o Deportivo Pereira, pela ida das quartas de final da Libertadores Imagem: Raul Arboleda/AFP

Se o Palmeiras vencer o jogo de ida com o Boca, na La Bombonera, em Buenos Aires, o lateral poderá alcançar a terceira colocação no ranking de vitórias na história da Libertadores. No momento, tem 50. E poderá igualar as 51 de Rogério Ceni. À frente deles estão os goleiros Weverton, do próprio Palmeiras, com 53, e Fábio, com 55.