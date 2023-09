Leila rebate críticas sobre preços: 'Torcedor quer reforço e ingresso grátis'

A presidente Leila Pereira desembarcou com a delegação do Palmeiras, nesta terça-feira, em Buenos Aires, onde o time enfrenta o Boca Juniors, quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. A dirigente aproveitou para rebater as críticas pelo preço dos ingressos para o jogo de volta no Allianz Parque.

"Quem quer ver um jogo, quem quer ver um show, tem que pagar. O investimento que se faz no futebol é muito alto, entende? Então, esse negócio que o futebol é popular, sim, é popular, assim como a música também é popular. Se você quer ver um show, você tem que pagar, não é?", disse Leila, em entrevista ao canal ESPN.

"Então eu acho muito contraditório, sabe? De um lado, o torcedor quer reforços, quer investimento em contratação de jogador. Contratação de jogador se faz com dinheiro. Futebol de alta performance se faz com dinheiro. Então, eu acho muito contraditório", afirmou a presidente.