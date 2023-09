Juventus abre rodada do Italiano com vitória apertada contra o Lecce e encosta na líder Inter

A Juventus não foi brilhante, mas abriu a sexta rodada do Campeonato Italiano com vitória gigante em confronto direto com o Lecce pelas primeiras colocações. Com gol de Milik, a equipe de Turim fez 1 a 0, ultrapassando o rival na tabela e assumindo a segunda posição, com dois pontos a menos que a Inter de Milão.

O primeiro tempo foi abaixo do esperado no Juventus Stadim, em Turim, e a igualdade prevaleceu até o intervalo, mesmo com a Juventus buscando mais o gol. O time esbarrou na forte parede defensiva dos Lecce.

A Juventus continuou sofrendo no segundo tempo para chegar na frente. Até conseguir o buscado gol, aos 11 minutos, em sequência de cruzamentos. A defesa do Lecce conseguiu afastar o escanteio e o cruzamento que vieram na esquerda, mas acabou pega de surpresa, desarrumada, quando a bola veio da direita.

A bola alçada encontrou Rabiot, que deu leve desvio e achou Milik - substituto de Vlahovic, apenas na reserva - livre para finalmente abrir o marcador. Depois de tanta insistência e pouca técnica, a equipe da casa viu seu jogo aéreo funcionar.

O técnico Maximiliano Allegri celebrou muito na beira do campo. Em vantagem, ele apostou, com sucesso, na força defensiva para segurar o triunfo até o apito final. Agora, a equipe ficará na torcida contra os rivais de Milão para fechar bem posicionada na tabela.

O Milan joga nesta quarta-feira na casa do Cagliari podendo recuperar a segunda posição e até mesmo chegar ao topo da tabela em caso de vitória. Com 100% de aproveitamento, a Inter atuará mais tarde, em seus domínios, diante do Sassuolo.