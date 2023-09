Fotos do atacante norueguês em 'versão viking' serão vendidas por até R$ 250 mil; entenda

Artilheiro do Manchester City, eleito melhor jogador da Uefa na última temporada e candidato ao prêmio de melhor jogador do mundo, Erling Haaland já é um astro do futebol. Nesta semana, o jogador se aventurou em um mundo longe dos gramados e retornou às suas origens: posou como viking, figura histórica dos países nórdicos. As fotos do atacante custarão R$ 250 mil aos interessados.

Haaland, nascido na Inglaterra mas de origem norueguesa, se vestiu de viking para um ensaio fotográfico feito pelo escocês David Yarrow. As fotos serão vendidas em edição limitada, com valores que chegam a 45 mil euros (cerca de R$ 250 mil) e o lucro será revertido para a caridade. Essa foi uma das condições impostas pelo norueguês para que ele aceitasse realizar o ensaio. Além disso, foi convencido por seu pai, Alfie, ex-zagueiro do Manchester City.

As fotos foram tiradas na própria Noruega. Haaland se vestiu como um tradicional viking, utilizando casaco e botas de pele, além de um machado e escudo de guerras, que retratam a figura de um guerreiro norueguês. De acordo com Yarrow, que conduziu o trabalho, houve uma preocupação para que o atacante não se machucasse e, consequentemente, viesse a desfalcar o City e a seleção norueguesa.

"Nós usamos botas de borracha feitas especialmente para Haaland, porque nesses fiordes (nome dado a um longo e estreito braço de mar que recorta uma porção de montanhas e morros na Noruega) há uma porção de pequenas conchas. Elas podem ser bem afiadas e não queríamos que ele escorregasse. Precisei guiá-lo pela mão para dentro da água", afirmou o fotógrafo ao jornal The Times.

O lucro será revertido a instituições de caridades escolhidas por Haaland. Nas fotos, o atacante é visto com o cabelo solto, algo incomum nas partidas que disputa. Geralmente, ele fica com seus fios presos, para que não tenha a visão atrapalhada ou dificultada. Cameron Yarrow, filho do fotógrafo, também registrou o trabalho de seu pai e os bastidores com o atacante.

"Não foi a decisão mais difícil jogar com o tema Viking, porque é difícil pensar em outro esportista no mundo que pudesse usar esse visual com mais naturalidade", afirmou David Yarrow. Em sua primeira temporada no Manchester City, Haaland ajudou o clube a conquistar a tríplice coroa - Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões - e foi artilheiro da temporada, com mais de 50 gols.