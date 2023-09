Dublê em '007': quem é a 1ª mulher a testar carro de F1 em 5 anos

"Depois de três voltas, a pista estava seca e ela já estava igualando as velocidades de volta de referência. No geral, Jessica executou um excelente programa de testes com uma atitude muito profissional e esperamos vê-la no carro novamente em breve", afirmou o diretor.

Hiato de cinco anos

A F1 não contava com uma mulher na pista desde outubro de 2018, quando a colombiana Tatiana Calderón guiou um dos modelos da Sauber, hoje Alfa Romeo, no circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. A categoria não tem uma mulher no grid desde que Lella Lombardi disputou parte da temporada 1976.

Agora Jessica Hawkins pode sonhar com novas chances na F1.