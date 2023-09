Dodô vira zagueiro no Santos e aprova nova posição: 'Estou feliz e à disposição'

Imagem: Divulgação/Twitter oficial do Santos

O Santos sabe que terá de ganhar o confronto direto contra o Vasco, domingo, na Vila Belmiro, se quiser deixar a zona de rebaixamento - ainda teria de torcer por tropeço do Bahia contra o Flamengo. Mesmo precisando atacar, o time de Marcelo Fernandes deve repetir o esquema com três zagueiros para frear a empolgação dos cariocas, que ganharam três seguidas. Escalado no setor, o lateral Dodô aprovou a nova posição.

"Foi decisão do professor (Marcelo Fernandes). Conversamos durante a semana para experimentar esse novo formato contra o Bahia e deu certo. Estou feliz e à disposição", afirmou Dodô, revelando que se sentiu à vontade no setor e satisfeito por ter colaborado na virada por 2 a 1.

Dodô foi improvisado ao lado de Joaquim (deu as duas assistências para os gols de Marcos Leonardo e Furch) e Messias e fez com que o Santos ficasse menos exposto. Agora, ele trabalha para ajudar o time a passar ileso após ser vazado por 12 jogos seguidos.