CBF confirma mudança de data de clássico catarinense entre Chapecoense e Criciúma pela Série B

Sem vencer há cinco jogos e na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense foi informada de uma mudança em sua agenda. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança de data e horário do clássico contra o Criciúma.

Válido pela 32ª rodada, ou seja, daqui a três rodadas, o duelo estava marcado para sábado, dia 14 de outubro, às 21h, foi antecipado para sexta-feira, dia 13, às 21h30, no Estádio Heriberto Hulse. Na alteração, a entidade afirma que a alteração veio por solicitação do time mandante para se enquadrar na grade de transmissão da detentora dos direitos.

Antes, a Chapecoense entra em campo duas vezes. No próximo domingo visita o Vila Nova no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO) e na quinta-feira (dia 5) recebe o lanterna ABC, na Arena Condá, em um duelo direto contra a zona de rebaixamento.

Atualmente, o time de Chapecó é o primeiro time na zona de rebaixamento com 28 pontos e está dois atrás do Avaí, que tem 30 e é o primeiro fora da zona de degola.