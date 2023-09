Calleri avalia adiar cirurgia para ajudar São Paulo no Brasileirão

Em 42 partidas na temporada, Calleri marcou 12 gols e deu seis assistências. O argentino foi o responsável por marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, no primeiro confronto da final da Copa do Brasil. O resultado deu a vantagem do empate para a equipe tricolor no duelo no Morumbi.

O título da Copa do Brasil garantiu o São Paulo automaticamente na próxima edição da Copa Libertadores. Sem chances de alcançar a ponta do Brasileirão, o único objetivo do time na temporada passou a ser não cair para a segunda divisão. A equipe está na 14ª posição, com 28 pontos, a apenas três da zona da degola. Nesta quarta-feira, o São Paulo recebe o lanterna Coritiba, às 19h, no Morumbi, em partida atrasada da 22ª rodada do campeonato.