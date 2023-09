Barcelona empata com Mallorca, mas assume a liderança isolada do Espanhol

Em uma partida intensamente disputada, Mallorca e Barcelona empataram, por 2 a 2, nesta terça-feira, em Palma de Maiorca, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O time de catalão esteve atrás no placar duas vezes, mas buscou a igualdade para alcançar os 17 pontos na liderança da competição. O Mallorca somou apenas o sexto ponto, na 15ª colocação.

Apesar da fraca campanha neste início de campeonato, o Mallorca foi valente diante do Barcelona. Com isso, a partida ganhou dinâmica e animou o público presente.

O time da casa abriu o placar aos oito minutos de jogo com Muriqi, após falha na saída de bola do goleiro Ter Stegen. A marcação pressão do Mallorca deu resultado.

O Barcelona só foi empatar aos 41 minutos. O brasileiro Raphinha pegou rebote de fora da área e acertou um belo chute cruzado para fazer 1 a 1.

Uma nova falha do setor defensivo do Barcelona propiciou nova vantagem no placar para o Mallorca. Após tiro de meta cobrado pelo goleiro Rajkovic, Muriqi ganhou de cabeça e o desviou serviu Abdon. Mais esperto, o atacante tocou levemente para fazer o segundo gol dos anfitriões.

O segundo tempo continuou a ser disputado em alta velocidade, com as duas equipes criando boas oportunidades. O Barcelona chegou a ter um pênalti marcado, mas o VAR anulou o lance.

De tanto tentar, o Barcelona chegou ao empate, aos 30 minutos, com Lopez, após assistência de Raphinha. Apesar do empate, a torcida aplaudiu muito o time do Mallorca ao final da partida, ao reconhecer o esforço da equipe diante do líder do campeonato.