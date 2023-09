Após acidente, Beatriz Haddad Maia prepara retorno ao circuito do tênis em Pequim

Após sofrer um acidente em seu quarto de hotel no WTA 1000 de Guadalajara, no México, há duas semanas, quando precisou levar pontos em suas mãos, Beatriz Haddad Maia se prepara para retornar ao circuito internacional de tênis.

A brasileira, 18ª colocada no ranking mundial, se prepara para disputar o WTA 1000 de Pequim, na China, que terá início no fim desta semana.

"Estou a caminho da China. Pude treinar por 3 dias, apenas com a mão esquerda e por pouco tempo. Tirei hoje, na terça-feira de manhã, os pontos da mão esquerda. Ainda sinto um pouco de incômodo e de dor, mas faz parte do processo de cicatrização. A mão direita ainda segue com os pontos e sem poder utilizar, ou seja, provavelmente só voltarei a bater backhand no sábado para jogar a primeira rodada no domingo", disse a atleta, de 27 anos.

"Claro que não é a preparação desejada e sei que terei bons desafios pelos próximos dias, mas é a reta final de temporada e estou animada para seguir em frente, entrar em quadra e lutar pelos meus objetivos de 2023", finalizou a brasileira.

Após Pequim, Bia seguirá para a participação dos WTA 250 de Hong Kong e Nanchang em busca de uma vaga no WTA Elite Trophy, em Zhuhai.