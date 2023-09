Xavi reforça possibilidade de contar com Vitor Roque no Barcelona em janeiro

O técnico Xavi Hernández admitiu nesta segunda-feira que o Barcelona poderá antecipar a chegada do atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, para janeiro. A opção foi levada ainda mais em conta assim que o clube catalão soube da lesão sofrida pelo atleta durante a vitória sobre o Internacional por 2 a 1, na última quinta-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Existe a possibilidade de ele vir em janeiro. Conversamos com os médicos do Athletico-PR, não haverá operação e o tratamento conservador continuará para que ele se recupere bem", disse o treinador.

Após vários exames, os médicos do Athletico entenderam que Vitor Roque não precisará passar por cirurgia para tratar do rompimento dos ligamentos do tornozelo direito. Como o tempo de tratamento para esse tipo de lesão leva por volta de três meses, dificilmente ele irá retornar antes do final da temporada.

No entanto, a sua ida para Barcelona em janeiro já vem sendo planejada por Xavi desde agosto. Esta não foi a primeira vez que o treinador falou sobre contar com Vitor Roque no início de 2024. "A área desportiva está trabalhando com o jogador e com o seu clube, mas o fato é que ele será incorporado em janeiro, conforme contratualmente assinado", disse o treinador à época.

O Barcelona arcará com aproximadamente R$ 400 milhões para tirar Vitor Roque do Athletico, contando impostos e metas estabelecidas em contratos. Esse valor poderá aumentar ainda mais caso a chegada do atleta ao clube catalão seja mesmo antecipada.

Vitor Roque vinha sendo peça principal do clube paranaense na temporada e era titular absoluto do técnico Wesley Carvalho. Ele fez 42 jogos no ano e marcou 20 gols, sendo 11 só no Brasileirão.

Sem Vitor Roque, o Athletico volta a campo no domingo, às 16h, para fazer o clássico com o Coritiba, no estádio Couto Pereira, pela 25ª rodada do Brasileirão.