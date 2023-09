Vasco faz duelo direto com o América-MG para sair da zona de rebaixamento após quatro meses

Classificação e jogos Brasileirão

Um fator importante para a recuperação vascaína foram as quatro vitórias seguidas dentro de casa, mesmo com adversários difíceis. Antes do Coritiba, venceu Grêmio e Atlético-MG, ambos por 1 a 0, e Fluminense, por 4 a 2.

Entretanto, para conseguir o objetivo de ficar fora dos últimos lugares, precisará reverter seu retrospecto como visitante. Em 11 jogos, foram uma vitória, quatro empates e seis derrotas. E o único triunfo foi logo na primeira rodada, quando fez 2 a 1 no Atlético-MG, no Mineirão.

Com o bom desempenho diante do Coritiba, não só pelo placar, mas pela intensidade do começo ao fim, o técnico Ramón Díaz deve repetir a escalação, incluindo mantendo o meia Payet como titular. O treinador não tem nenhum novo desfalque. Apenas De Lucca e Gabriel Dias seguem no departamento médico.