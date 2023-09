São Paulo comemora Copa do Brasil, mas liga alerta para não repetir rival Palmeiras

O dia seguinte à conquista inédita do São Paulo na Copa do Brasil ainda é de muita comemoração. O troféu erguido após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi, garante o time tricolor nas edições de 2024 da Supercopa do Brasil e da Copa Libertadores. Apesar da festa, a atual temporada ainda reserva partidas importantes para os comandados de Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo vive péssimo momento no torneio nacional e emendou oito jogos consecutivos sem vencer. O sinal de alerta está acionado. O último triunfo tricolor aconteceu em 16 de julho, diante do Santos. Desde então, o time do Morumbi somou três empates (Bahia, Flamengo e Botafogo) e cinco derrotas (Cuiabá, Atlético-MG, América-MG, Internacional e Fortaleza). Em condições parecidas, o rival Palmeiras foi rebaixado para a Série B em 2012 após ganhar a Copa do Brasil e abrir mão das partidas do Brasileirão. O São Paulo quer pegar outro caminho.

A sequência negativa fez o São Paulo despencar na tabela de classificação e se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. Na 14ª posição, o conjunto tricolor tem 28 pontos, quatro acima do Santos, 17º, que abre as quatro colocações da degola. O São Paulo tem um jogo a menos do que os concorrentes. A partida contra o frágil Coritiba, que ocupa a lanterna, acontece na quarta-feira, às 19h, e é tratado como uma grande oportunidade de estancar a sangria e dar nova alegria ao torcedor no Morumbi. Por causa disso, Dorival já avisou que a festa da Copa do Brasil tem hora para acabar.