Novorizontino e Juventude enfrentam opostos por vaga no G-4 da Série B

Para seguirem em boa situação na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, Novorizontino e Avaí entram em campo nesta segunda-feira no fechamento da 29ª rodada. Eles enfrentam times do lado oposto da tabela, que lutam pela permanência: ABC e Avaí, respectivamente.

O Novorizontino é o quarto colocado com 48 pontos e assumirá a terceira posição, caso vença o ABC no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), às 21h. Atualmente, quem ocupa o terceiro lugar é o Guarani, com 50 após perder para o CRB, por 1 a 0. O ABC tem apenas 16 pontos e amarga a 20ª e última colocação. Já são 14 pontos de diferença para o Avaí, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 30.

O Avaí também entra em campo nesta segunda-feira, às 18h30, quando recebe o Juventude na Ressacada, em Florianópolis (SC). O Juventude tem 47 pontos em sexto lugar e também entrará no G-4 em caso de vitória. Isso porque igualaria a pontuação do Guarani, mas com 15 vitórias contra 14 dos paulistas.

Vitórias, com 55, e Sport, com 53, ocupam as duas primeiras posições. Na parte de baixo, além do ABC, o Z-4 conta com Chapecoense, com 28, Tombense, com 26, e Londrina, com 21.

CONFIRA OS JOGOS DA 29ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

Sampaio Corrêa 2 x 1 Vila Nova

SEXTA-FEIRA

Ponte Preta 0 x 3 Mirassol

Atlético-GO 3 x 1 Criciúma

Ituano 0 x 2 Vitória

SÁBADO

Chapecoense 1 x 1 Ceará

CRB 1 x 0 Guarani

Tombense 0 x 0 Botafogo

Sport 4 x 0 Londrina

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Avaí x Juventude

21h

Novorizontino x ABC