Neymar pede saída de Jorge Jesus à diretoria do Al-Hilal após bronca no vestiário, diz jornal

Em pouco mais de um mês desde que chegou à Arábia Saudita, Neymar já causa impactos no funcionamento do Al-Hilal. Principal estrela da equipe, que também conta com o brasileiro Malcom, formado no Corinthians, o atacante teria pedido à diretoria do clube saudita que Jorge Jesus, treinador português, deixasse o comando da equipe ainda nesta temporada.

A informação é do jornal espanhol Sport. Os envolvidos não se pronunciaram nem o clube. Desde que chegou à Arábia Saudita, Neymar entrou em rota de colisão com o comandante. No último sábado, após empate por 1 a 1 com o Dhamk, pelo Campeonato Saudita, Neymar e Jesus teriam discutido no vestiário. Após o entrevero, o brasileiro teria pedido para a diretoria do Al-Hilal que o treinador deixasse o posto.

Neymar perdeu chances claras de gol e não teve uma atuação que rendesse elogios. Além disso, reclamou com a arbitragem e esteve próximo de ser expulso. Após a partida, Jorge Jesus repreendeu o brasileiro, que não cedeu e respondeu duramente ao treinador, pedindo "sua cabeça" aos dirigentes do Al-Hilal, relata o jornal.

Além disso, Jorge Jesus já teria conversado com a diretoria do Al-Hilal na última terça-feira, após empate por 1 a 1 na estreia da Liga dos Campeões da Ásia. Na ocasião, o treinador foi comunicado de que, caso não melhorasse o desempenho do time, ele teria seu contrato encerrado. O pedido de Neymar pode se somar à insatisfação da diretoria com o trabalho do português.

Em agosto, após ser convocado por Fernando Diniz para as partidas das Eliminatórias contra Bolívia e Peru, Jorge Jesus criticou a CBF e a seleção brasileira e afirmou que Neymar não teria condições de entrar em campo. O brasileiro ainda não havia feito sua estreia pelo Al-Hilal, já que se recuperava de lesão no tornozelo.

"Já que estamos falando do Neymar, não sei porque está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar", afirmou Jorge Jesus. Neymar, no entanto, foi titular nas duas partida e atuou mais de 180 minutos, além de marcar dois gols.