Luisa Stefani cai na estreia em Tóquio e Rafael Matos avança em Chengdu

Atual número 10 do mundo no ranking de duplas, Luisa Stefani se despediu do Torneio de Tóquio de forma precoce, nesta segunda-feira. A tenista brasileira e a mexicana Giuliana Olmos foram eliminadas pelas russas Veronika Kudermetova e Anastasia Pavlyuchenkova no Japão. Já Rafael Matos avançou na chave do Torneio de Chengdu, na China.

Luisa e Giuliana foram batidas por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 10/8, em pouco mais de duas horas de partida. Foi a segunda derrota seguida da brasileira na temporada. Na semana passada, havia caído na rodada de abertura no Torneio de Guadalajara, no México.

A competição mexicana era de nível WTA 1000, nível abaixo apenas das competições de Grand Slam. Já o torneio japonês distribui 500 pontos no ranking da WTA.

Os dois resultados mais recentes contrastam com a grande performance de Luisa no US Open, também disputado sobre quadra dura. Em Nova York, ela e a americana Jennifer Brady avançaram até a semifinal, repetindo a melhor campanha da brasileira num Grand Slam.

MATOS AVANÇA SEM JOGAR

No Torneio de Chengdu, Rafael Matos e o português Francisco Cabral nem precisaram suar para alcançar a final da competição chinesa. Isso porque a dupla formada pelo francês Arthur Rinderknech e pelo português Nuno Borges abandonaram a chave. Rinderknech sofreu uma lesão no punho esquerdo.

Matos e Cabral vão enfrentar na final os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, principais favoritos ao título e cabeças de chave número 1 do torneio. A decisão está marcada para as 6 horas desta terça-feira, pelo horário de Brasília. Será a 11ª decisão na carreira de Matos em torneios da ATP e a segunda ao lado de Cabral.

O Brasil também contava com Marcelo Demoliner na chave de duplas. Mas ele e o holandês Matwe Middelkoop foram eliminados logo na primeira rodada, diante do americano Marcos Giron e do neozelandês Rubin Statham.