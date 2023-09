Galvão Bueno parabeniza São Paulo por título e detona Sampaoli: 'Não está na hora de ir?'

Galvão Bueno usou as redes sociais neste domingo para comentar a conquista inédita da Copa do Brasil pelo São Paulo. Em sua conta oficial no Instagram, o narrador de 73 anos parabenizou o clube paulista, destacando a entrega dos jogadores no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi, que garantiu o troféu ao time tricolor, durante um dia de forte calor na capital paulista. E também criticou Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo.

"A primeira coisa a se dizer depois de uma grande decisão é: parabéns, São Paulo, pelo título inédito. Agora conquistou todos os possíveis, regionais, nacionais, da América do Sul, do mundo e faltava a Copa do Brasil. Vamos lá, o São Paulo foi bem melhor no primeiro jogo. O Flamengo hoje jogou com mais força, levou alguma vantagem, abriu o placar, e o São Paulo empatou em um golaço digno de final de campeonato. Todos os jogadores se entregaram em campo, com alma, com coração, no limite da força física em um dia de intenso calor, 37 graus de temperatura em São Paulo", afirmou.

Para o narrador, ter Dorival Júnior à beira do gramado foi essencial para a conquista tricolor. Segundo Galvão, o técnico do São Paulo se destaca na gestão do elenco e, por isso, conseguiu fazer a equipe superar o time de estrelas do Flamengo. Para ele, o argentino Jorge Sampaoli é justamente o oposto e questiona a continuidade do treinador no comando da equipe carioca.

"Dorival merece todos os cumprimentos e merecia uma explicação pública, que nunca foi dada, sobre o motivo que foi mandado embora do Flamengo depois de tanto tempo. Depois contratou um técnico português que mentiu ao Corinthians, depois trouxe o Sampaoli. É sempre assim (trabalho do Sampaoli). Não conquista o título, perde o vestiário e os times dirigidos por ele perdem os campeonatos. Do outro lado, um exemplo de técnico. Um cara que sabe fazer gestão. A gestão de um treinador é muito, muito, muito importante. Vou chamar atenção para detalhes não do jogo, mas do extracampo e muito importantes. O choro do Bruno Henrique e do David Luiz mostra que os jogadores queriam o título. Ninguém estava jogando contra o Flamengo, porque são profissionais do mais alto nível, com muito respeito e amor ao Flamengo e a história, apesar de tudo que aconteceu na gestão do Sampaoli", comentou.

"Depois de festejar e cumprimentar todo mundo do São Paulo, Dorival foi abraçar jogador por jogador do Flamengo. Isso é um exemplo. Isso é futebol. Isso deveria servir de exemplo para direção do Flamengo, que mete os pés pelas mãos toda hora. Quem tem Muricy, quem tem Dorival e tem os jogadores que têm, chega ao título. E agora? E o Sampaoli? Não está na hora de ir embora com toda turma dele?", completou.